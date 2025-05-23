Дуров не помог: в Румынии отклонили иск лидера оппозиции Джордже Симиона
Фото: ccr.ro
22 мая Конституционный суд Румынии отклонил иск лидера оппозиции Джордже Симиона, сообщает Zakon.kz.
Ранее Симиона требовал аннулировать итоги президентских выборов. Суд признал жалобу необоснованной. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Соответствующий пресс-релиз суд опубликовал на своем официальном сайте.
Фото: ccr.ro
Симион, ранее заявлявший о вмешательстве французских спецслужб и давлении на консервативные медиа, теперь официально проиграл не только выборы, но и попытку оспорить их через правовую систему. Отказ аннулировать итоги выборов он назвал госпереворотом.
"Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота! Все, что мы можем сделать, – это бороться", – написал он в соцсети Х.
🚨🇷🇴The Constitutional Court has continued the coup d'état by rejecting our appeal.— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 22, 2025
Only thing left for us is to keep FIGHTING!#Democracy#Freedom#Peace
На выборах президента Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан.
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