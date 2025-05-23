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Мир

Дуров не помог: в Румынии отклонили иск лидера оппозиции Джордже Симиона

Выборы президента Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 07:10 Фото: ccr.ro
22 мая Конституционный суд Румынии отклонил иск лидера оппозиции Джордже Симиона, сообщает Zakon.kz.

Ранее Симиона требовал аннулировать итоги президентских выборов. Суд признал жалобу необоснованной. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Соответствующий пресс-релиз суд опубликовал на своем официальном сайте.

Фото: ccr.ro

Симион, ранее заявлявший о вмешательстве французских спецслужб и давлении на консервативные медиа, теперь официально проиграл не только выборы, но и попытку оспорить их через правовую систему. Отказ аннулировать итоги выборов он назвал госпереворотом.

"Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота! Все, что мы можем сделать, – это бороться", – написал он в соцсети Х.

На выборах президента Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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