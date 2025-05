Дуров не помог: в Румынии отклонили иск лидера оппозиции Джордже Симиона

Ранее Симиона требовал аннулировать итоги президентских выборов. Суд признал жалобу необоснованной. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Соответствующий пресс-релиз суд опубликовал на своем официальном сайте.

Симион, ранее заявлявший о вмешательстве французских спецслужб и давлении на консервативные медиа, теперь официально проиграл не только выборы, но и попытку оспорить их через правовую систему. Отказ аннулировать итоги выборов он назвал госпереворотом.

🚨🇷🇴The Constitutional Court has continued the coup d'état by rejecting our appeal.



Only thing left for us is to keep FIGHTING!#Democracy#Freedom#Peace