Дуров не помог: в Румынии отклонили иск лидера оппозиции Джордже Симиона

22 мая Конституционный суд Румынии отклонил иск лидера оппозиции Джордже Симиона, сообщает Zakon.kz.

Ранее Симиона требовал аннулировать итоги президентских выборов. Суд признал жалобу необоснованной. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Соответствующий пресс-релиз суд опубликовал на своем официальном сайте.

Фото: ccr.ro

Симион, ранее заявлявший о вмешательстве французских спецслужб и давлении на консервативные медиа, теперь официально проиграл не только выборы, но и попытку оспорить их через правовую систему. Отказ аннулировать итоги выборов он назвал госпереворотом.

"Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота! Все, что мы можем сделать, – это бороться", – написал он в соцсети Х.

🚨🇷🇴The Constitutional Court has continued the coup d'état by rejecting our appeal.



Only thing left for us is to keep FIGHTING!#Democracy#Freedom#Peace — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 22, 2025

На выборах президента Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан.