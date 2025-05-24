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Мир

Гарвард через суд заблокировал запрет на прием иностранных студентов

США, университеты, высшее образование, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 09:49 Фото: pixabay
Федеральный суд США запретил администрации президента США Дональда Трампа прекращать прием иностранных студентов в Гарвард, сообщает Zakon.kz.

По информации Associated Press, временное предписание суда приостанавливает действие запрета на прием иностранцев, имеющих студенческие визы, на обучение в Гарварде по федеральным программам обмена для "поддержания статуса-кво" на время детального рассмотрения дела в суде.

"Одним росчерком пера правительство стремилось стереть четверть студенческого состава Гарварда, иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в университет и его миссию. Без иностранных студентов Гарвард – это не Гарвард",– говорится в иске, который Гарвард подал в суд.

Уточняется, что Гарвард принимает в своем кампусе в Кембридже около 6,8 тыс. иностранных студентов в год. Большинство из них учатся на программах аспирантуры.

23 мая 2025 года стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы. Администрация Трампа сочла, что университет создают небезопасную среду в кампусе. Как добавило ведомство, Гарвард занимался "поощрением насилия, антисемитизма и координацией действий с китайской Коммунистической партией".

В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются семь казахстанцев.

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Андрей Дюсупов
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