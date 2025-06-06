В США заблокировали запрет на въезд новых иностранных студентов Гарварда

Федеральный суд в Бостоне приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, запрещавшего выдачу въездных виз иностранным студентам и исследователям Гарвардского университета, сообщает Zakon.kz.

По информации Bloomberg, cуд постановил, что введение запрета нанесет вузу "непосредственный и невосполнимый ущерб".

"Решение вынесено 3 июня 2025 года после иска Гарварда, оспаривающего более ранний указ администрации об ограничении приема иностранных студентов. Суд в Бостоне уже ввел временный запрет на его исполнение, а слушания по новому делу назначены на 16 июня", – пишет издание.

Дональд Трамп утверждал, что отказ университета предоставить данные о "противоправном поведении" иностранных студентов создает угрозу национальной безопасности. В мае администрация также лишила Гарвард права спонсировать визы.

Помощник главы Министерства внутренней безопасности США Патрисия Маклафлин назвала судебное решение попыткой подорвать конституционные полномочия президента и заявила, что "обучение иностранцев – привилегия, а не право вузов". По ее словам, администрация Трампа "намерена восстановить здравый смысл в визовой системе и ожидает победы в апелляции".

29 мая 2025 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал информацию о том, что Гарвардский университет решил избавиться от иностранных студентов. Он отметил, что на сегодняшний день решение по вузу не является окончательным.

23 мая 2025 года стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы. Администрация Трампа сочла, что университет создают небезопасную среду в кампусе. Как добавило ведомство, Гарвард занимался "поощрением насилия, антисемитизма и координацией действий с китайской Коммунистической партией".

В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются семь казахстанцев.