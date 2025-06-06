#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
510.19
582.79
6.46
Мир

В США заблокировали запрет на въезд новых иностранных студентов Гарварда

США, университеты, образование, студенты, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 13:02 Фото: pixabay
Федеральный суд в Бостоне приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, запрещавшего выдачу въездных виз иностранным студентам и исследователям Гарвардского университета, сообщает Zakon.kz.

По информации Bloomberg, cуд постановил, что введение запрета нанесет вузу "непосредственный и невосполнимый ущерб".

"Решение вынесено 3 июня 2025 года после иска Гарварда, оспаривающего более ранний указ администрации об ограничении приема иностранных студентов. Суд в Бостоне уже ввел временный запрет на его исполнение, а слушания по новому делу назначены на 16 июня", – пишет издание.

Дональд Трамп утверждал, что отказ университета предоставить данные о "противоправном поведении" иностранных студентов создает угрозу национальной безопасности. В мае администрация также лишила Гарвард права спонсировать визы.

Помощник главы Министерства внутренней безопасности США Патрисия Маклафлин назвала судебное решение попыткой подорвать конституционные полномочия президента и заявила, что "обучение иностранцев – привилегия, а не право вузов". По ее словам, администрация Трампа "намерена восстановить здравый смысл в визовой системе и ожидает победы в апелляции".

29 мая 2025 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал информацию о том, что Гарвардский университет решил избавиться от иностранных студентов. Он отметил, что на сегодняшний день решение по вузу не является окончательным.

23 мая 2025 года стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы. Администрация Трампа сочла, что университет создают небезопасную среду в кампусе. Как добавило ведомство, Гарвард занимался "поощрением насилия, антисемитизма и координацией действий с китайской Коммунистической партией".

В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются семь казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Почка только от родственника: в Кыргызстане обновили правила трансплантации внутренних органов
Мир
12:27, Сегодня
Почка только от родственника: в Кыргызстане обновили правила трансплантации внутренних органов
Ссора с Трампом обошлась Илону Маску в 34 млрд долларов
Мир
09:51, Сегодня
Ссора с Трампом обошлась Илону Маску в 34 млрд долларов
28-летнего врача из Турции обвиняют в изнасиловании и убийстве животных
Мир
07:41, Сегодня
28-летнего врача из Турции обвиняют в изнасиловании и убийстве животных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: