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Мир

Известные рок-музыканты погибли при крушении частного самолета в Сан-Диего

музыканты, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 12:00 Фото: Instagram/xcadaverx
В США разбился частный самолет Cessna 550, на борту которого находились шесть человек. Среди жертв оказались известные рок-музыканты, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, речь идет о бывших участниках металкор-группы The Devil Wears Prada – барабанщике Дэниеле Уильямсе и менеджере Дейве Шапиро. Первому было 39 лет, второму – 42 года.

Фото: Instagram/xcadaverx

"За несколько минут до вылета Уильямс опубликовал сторис из кабины пилотов, в котором сообщил, что направляется в Сан-Диего", – пишут журналисты.

Фото: Instagram/xcadaverx

Катастрофа произошла в ночь на 22 мая 2025 года. Самолет, предположительно, задел линию электропередачи и рухнул в жилом районе Сан-Диего. Он повредил несколько домов и автомобилей, вызвав масштабный пожар. В момент катастрофы в городе стоял густой туман.

Представители пожарной службы рассказали, что главной задачей для них была эвакуация людей из близлежащих домов в условиях практически нулевой видимости. Нескольких жителей госпитализировали с травмами.

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Андрей Дюсупов
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