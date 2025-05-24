Как удлинение суток спасло Землю от безжизненности

Человечеству еще предстоит узнать ответы на множество вопросов Земле. Одной из ключевых загадок для науки о планетарной эволюции продолжает оставаться происхождение кислорода в атмосфере Земли, сообщает Zakon.kz.

Ученые давно аналитики проявляют интерес к тому, какие именно факторы спровоцировали резкий рост содержания кислорода, произошедший около 2,4 миллиарда лет назад – явление, известное как Великое кислородное событие.

Теперь же новое исследование предлагает неожиданную гипотезу: основной причиной этого могло стать изменение скорости вращения планеты.

Как поясняют ученые, с момента формирования Земли примерно 4,5 миллиарда лет назад ее вращение постепенно замедлялось. Хотя в масштабах человеческой жизни эти изменения почти незаметны – день удлиняется примерно на 1,8 миллисекунды за сто лет.

Так, на ранних этапах существования Земли одни сутки длились всего около 18 часов, что существенно влияло на фотосинтезирующие организмы.

Главными производителями кислорода в древности были цианобактерии – микроорганизмы, способные преобразовывать солнечный свет в энергию. Их активное размножение совпало с периодом Великого кислородного события, и, по мнению ученых, было ключевым фактором в формировании кислородной атмосферы.

Команда исследователей, изучавшая экосистему карстовой воронки Мидл-Айленд на озере Гурон, выяснила, что длительность светового дня напрямую влияет на продуктивность цианобактерий.

Эксперименты показали: для начала фотосинтеза этим микроорганизмам требуется несколько часов, а короткие сутки ограничивали их способность вырабатывать кислород.

Таким образом, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", по мере увеличения продолжительности дня – благодаря замедлению вращения Земли – фотосинтез стал более эффективным, что способствовало накоплению кислорода в атмосфере.

Моделирование показало, что подобный процесс мог происходить не только 2,4 миллиарда лет назад, но и в период от 550 до 800 миллионов лет назад, когда также наблюдался резкий рост кислорода.

Иными словами, Луна, изменяя вращение Земли, могла опосредованно повлиять на появление кислородной среды, а следовательно, и на формирование сложной жизни на планете, включая человека.

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