200 двойников Мэрилин Монро участвовали в ирландском заплыве

Мероприятие Marilyn's Mater Paddle, которое проводится уже второй год, проводится на пляже Балкаррик (Ирландия) с целью сбора средств на лечение онкологических заболеваний у женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 25 мая почти 200 двойников Мэрилин Монро произвели фурор, приняв участие в тематическом благотворительном заплыве на ирландском пляже.

Enjoying the Marilyn Paddle with Mater colleagues at Donabate this morning, fundraising for Women’s Cancer Care , thanks to all for the generous donations & support @TheMaterFoundat @marilynpaddle @MaterNursing @sandraf53135246 pic.twitter.com/evTUyBJBds — Noreen cronin (@Noreencronin1) May 25, 2025

Пловцы в ретро-купальниках и светлых париках, одетые как кинозвезда, окунулись в воду на пляже Балкаррик в Донабате, графство Дублин.

Sporting retro swimsuits and blonde wigs, swimmers dressed as the famous film star took the plunge at Balcarrick Beach in Donabate for Marilyn’s Mater Paddle. https://t.co/IvmBVPLr5F — breakingnews.ie (@breakingnewsie) May 25, 2025

Воскресное мероприятие, которое проводится уже второй год, было организовано для сбора средств на лечение рака у женщин в больнице Mater в Дублине. Целью было собрать средства для ускорения диагностики рака, улучшении лечения и предоставлении первоклассной помощи женщинам со всей Ирландии.

"Мы невероятно тронуты сестринством Мэрилин, которые собрались в Донабате этим утром для лечения женщин, больных раком. На первый взгляд, это может показаться просто забавным погружением в голливудском стиле, но это гораздо больше. Каждое пожертвование помогает нам поддерживать женщин на их пути", – сказала директор по развитию фонда больницы Ройзин Даффи.

Ранее сообщалось, что впервые за долгое время известный телеведущий Иван Ургант выступил в российской столице. Вместе со Светланой Бондарчук он организовал благотворительный вечер-аукцион.