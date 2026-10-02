После смерти женщины в Иркутске под наблюдение направили почти 200 человек

Женщина умерла в больнице города Шелехова Иркутской области от инфекционного заболевания, природу которого сейчас устанавливают специалисты, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

"Женщина действительно умерла в больнице города Шелехова от инфекции, природа которой устанавливается специалистами", – рассказал собеседник агентства.

Между тем, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о выявлении у одного из жителей региона опасного инфекционного заболевания. В области проводят противоэпидемические мероприятия, ситуация находится на контроле властей. В правительстве региона состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что люди, контактировавшие с пациентом, находятся под медицинским наблюдением. На тот момент признаков заболевания у них не выявили, результаты анализов были отрицательными.

При этом ряд российских СМИ сообщил о госпитализации около 200 человек после контакта с женщиной, которая, как утверждается, умерла от чумы. По данным этих сообщений, у некоторых госпитализированных появились симптомы заболевания.

Сообщается, что 189 человек были направлены под медицинское наблюдение в принудительном порядке: 114 – в одну больницу, 63 – в другую, еще 12 – в противочумный научно-исследовательский институт. Также устанавливаются люди, контактировавшие с госпитализированными.

Официального подтверждения информации о смерти женщины именно от чумы и о количестве госпитализированных в приведенных сообщениях пока нет.

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