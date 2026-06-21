Неудачный полет парапланериста в Китае попал на видео

В китайской провинции Сычуань произошел необычный инцидент с парапланеристом: спортсмен оказался заблокированным на высоте после того, как случайно зацепился за строительный башенный кран. Происшествие случилось 19 июня в городе Наньчун, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли на видео, как парапланерист завис в воздухе, застряв в конструкции крана рядом с мостом. На кадрах видно, что он оставался на значительной высоте, пока прохожие и очевидцы наблюдали за происходящим и выражали обеспокоенность.

Как пишет ABS-CBN, для спасения мужчины были вызваны пожарные службы. Спасатели использовали полностью выдвинутую лестницу, чтобы добраться до него и эвакуировать с высоты. Операция по спасению завершилась уже в ночное время.

Местные власти подтвердили, что парапланерист был успешно спасен и не получил серьезных травм. Инцидент стал предметом внимания после появления видеозаписей в социальных сетях и сообщений местных СМИ.

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