Жителям Франции запретили курить везде на открытом воздухе

В целях защиты своих самых юных граждан, Франция объявила о введении общенационального запрета на курение во всех местах на открытом воздухе, которые могут посещать дети, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, это означает, что мечты туристов о безделье во французском парке с сигаретой скоро "развеются в дыму".

"Там, где есть дети, табак должен исчезнуть ", – заявила в четверг телеканалу Ouest-France французский министр здравоохранения и семьи Катрин Вотрен.

Она добавила, что свобода курить "заканчивается там, где начинается право детей дышать свежим воздухом".

30 мая Министерство здравоохранения Франции заявило, что запрет, который вступит в силу 1 июля, распространяется на парки, автобусные остановки и территории возле школ. Целью этого шага является "денормализация табака и ограничение его привлекательности".

Нарушителям запрета будет грозить штраф в размере до 135 евро (78 тыс. 185 тенге).

И хотя Францию считают страной, где курение в моде (нетрудно представить себе людей, закуривающих на парижской террасе или мощеной улице), в последние годы в стране вводятся все более жесткие ограничения на употребление табака.

Запреты на курение в таких местах, как игровые площадки, аэропорты, вокзалы, ночные клубы, рестораны и рабочие места, уже действуют. Кроме того, сотни пляжей по всей Франции уже несколько лет являются некурящими. При этом знаковые террасы французских кафе не подпадают под новый запрет, как и электронные сигареты.

Les espaces sans tabac seront élargis aux lieux qui accueillent des enfants partout en France à partir du 1 juillet.



Une génération sans tabac, c’est possible et ça commence maintenant !https://t.co/T64TYxLKyq — Catherine Vautrin (@CaVautrin) May 29, 2025

Вотрен сообщила, что пока решение о запрете продажи сигарет молодежи до 18 лет не принято, но страна "ничего не исключает в будущем". На вопрос о повышении налога на табачные изделия она ответила, что сейчас этот вопрос не обсуждается.

По данным Французского центра мониторинга наркотиков и наркомании, 23% населения Франции курят ежедневно. Национальный комитет Франции по борьбе с курением утверждает, что более 75 тыс. курильщиков ежегодно умирают от болезней, связанных с табаком, – это 13% всех случаев смерти.



Ранее группа европейских ученых опубликовала в международном медицинском журнале Taylor & Francis результаты сравнительного исследования уровней вредных веществ в дыме сигарет и в аэрозоле хиттеров (систем нагревания табака) последнего поколения.