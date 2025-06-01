Британцев напугали тревожные пророчества известных предсказателей в 2025 году

Пророчества четырех известных предсказателей прошлого и настоящего взволновали британцев. Все провидцы указали на катаклизмы и масштабную войну в Европе в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По информации таблоида Daily Mail, речь идет о предсказаниях Ванги, Нострадамуса, бразильского экстрасенса Атоса Саломе и британского ясновидящего Николаса Ауджула.

Журналисты отмечают, что Ванга, точно предсказавшая теракты 11 сентября, разрушительные землетрясения в 2025 году и усиление Китая, предрекла также опустошительную войну в Европе, которая станет началом уничтожения человечества.

"Нострадамус предсказывал, что в войну будет втянута Великобритания. Об этом он указал в своей книге 1555 года: "Королевство погрузится в безжалостные войны, поднимутся враги изнутри и снаружи. Вернется великий мор прошлого", – пишет издание.

Атос Саломе предсказал пандемию коронавируса и в конце 2024 года сделал еще один прогноз о том, что мир балансирует на грани мировой войны.

"Он предупредил о применении технологий и войне машин, отметив, что "худшее еще не наступило". Гипнотерапевт из Лондона Николас Ауджула назвал 2025 год "временем, когда в мире не будет сострадания". Он считает, что третья мировая война может начаться в середине года", – пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что эксперты подтвердили прогнозы болгарской предсказательницы Ванги, которые она дала несколько лет назад о масштабных потрясениях в 2025 году.