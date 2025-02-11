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Ванга предрекла масштабные потрясения в 2025 году: эксперты подтвердили прогнозы

Астрология, астрологический прогноз, гороскоп, знаки зодиака , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 18:45 Фото: freepik
Пророчества Ванги продолжают привлекать внимание, а их символическое значение, по мнению многих, все чаще подтверждается происходящими событиями, сообщает Zakon.kz.

Современные исследователи, такие как математик Сиддик Афган и аналитик Григорий Кваша, также считают, что 2025 год станет переломным для человечества, пишет РИА "ФедералПресс"

Афган прогнозирует, что внутренние экономические и социальные проблемы могут привести США к серьезному кризису. Кваша также подчеркивает сложное финансовое положение страны, что, по его мнению, лишь усугубит ситуацию.

Оба эксперта сходятся во мнении, что 2025 год станет временем глобальных перемен и столкновения сил, определяющих дальнейшую судьбу мира. Ванга предсказывала, что этот период ознаменуется крупными геополитическими сдвигами, включая усиление сотрудничества между такими странами, как Китай, Индия и Россия. Некоторые из этих тенденций уже проявляются, что делает ее прогнозы особенно актуальными.

Ранее астрологи назвали два знака, которые испытает на прочность Ледяная Луна. 

Айсулу Омарова
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