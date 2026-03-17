"Человек с голубыми глазами выберет между войной и миром" – всплыло тревожное пророчество Ванги

В 1990-х годах болгарская прорицательница Ванга сделала пророчество, что должно произойти примерно через 30 лет. Но запретила своему окружению его оглашать. Однако в конце 2025 года эти слова всплыли в Сети. После чего окружение Ванги решило прервать молчание, сообщает Zakon.kz.

Выступивший в студии "Пусть говорят" "Первого канала" писатель и переводчик Ванги Стоян Петров в первую очередь отметил, что ее предсказания всегда сбываются. Но есть предсказания, которые нельзя оглашать, такое было ее наставление. Близкий круг Ванги это понимал и молчал.

"На это есть причины. Каждое предсказание большое влияние оказывает в мире, каждое слово, которое не так понято или не так сказано, может иметь свое значение. На этот раз не смогли стерпеть, потому что в декабре начали появляться в интернете определенные предсказания, которые на самом деле говорила Ванга. Она говорила, что в конце зимы, после больше чем 30 лет, один из руководителей мира со светлыми волосами и холодными голубыми глазами будет принимать решение, как будет далее развиваться наш мир: в мире или войне..." – сказал Петров, добавив, что это предсказание сделано в 90-х годах.

И это предсказание просочилось в декабре 2025 года.

"Не знаем, как это вышло, как это получилось. Но мы решили, что лучше выступить и сказать так, как оно есть", – заявили они.

Ведущий Дмитрий Борисов поинтересовался, почему окружение Ванги молчит о таких предсказаниях, ведь очень велик соблазн оказаться впереди всех.

"Соблазн есть, но есть страх, что последствия могут быть непредсказуемыми. Потому что кто-то может растолковать по-своему это все. Соблазн небольшой, мы держим это всегда и будем держать до наступления подходящего времени. Или не будем говорить вообще", – объяснил Стоян Петров.

В студии "Пусть говорят" задались вопросом, кто же этот мужчина с холодными голубыми глазами. Имени называть не стали. Но прозвучало еще одно пророчество Ванги: "В битве сойдутся три стороны, одна из которых под знаком Орла". При этом многие государства – под знаком Орла.

Но в студии канала были и эксперты, которые подвергли сомнению способности прорицательницы, отметив, что к этим вещам можно было прийти логически.

Однако во время передачи вспомнили предсказание Ванги о пандемии, о водном кризисе, о множестве новых болезней.

В 2025 году обсуждали пророчество Ванги о том, что этот год станет переломным для человечества.