В Польше избрали нового президента
Фото: wikimedia
Второй этап президентских выборов завершен в Польше. И избирательная комиссия страны 2 июня 2025 года озвучила имя кандидата, набравшего наибольшее количество голосов, сообщает Zakon.kz.
Это Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией "Право и справедливость", к которой принадлежит уходящий президент Анджей Дуда. Он набрал 50,89% голосов избирателей.
"Он был избран во втором туре голосования", – указано в сообщении избиркома Польши.
Его оппонент, кандидат от правящей "Гражданской коалиции", Рафал Тшасковский набрал 49,11% голосов.
Второй тур выборов президента Польши состоялся 1 июня с рекордной явкой.
Первый тур президентских выборов проходил в Польше 18 мая 2025 года. За главное кресло страны боролись 13 кандидатов. Действующий глава государства Анджей Дуда не смог принять участие в этой гонке, поскольку занимает свой пост уже второй раз подряд.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript