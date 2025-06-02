В Польше избрали нового президента

Второй этап президентских выборов завершен в Польше. И избирательная комиссия страны 2 июня 2025 года озвучила имя кандидата, набравшего наибольшее количество голосов, сообщает Zakon.kz.

Это Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией "Право и справедливость", к которой принадлежит уходящий президент Анджей Дуда. Он набрал 50,89% голосов избирателей.

"Он был избран во втором туре голосования", – указано в сообщении избиркома Польши.

Его оппонент, кандидат от правящей "Гражданской коалиции", Рафал Тшасковский набрал 49,11% голосов.

Второй тур выборов президента Польши состоялся 1 июня с рекордной явкой.

Первый тур президентских выборов проходил в Польше 18 мая 2025 года. За главное кресло страны боролись 13 кандидатов. Действующий глава государства Анджей Дуда не смог принять участие в этой гонке, поскольку занимает свой пост уже второй раз подряд.