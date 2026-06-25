#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

"Я пытался изгнать демонов": экзорцизм обернулся трагедией в Бразилии

Попытка спасти от демонов закончилась гибелью женщины, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 18:45 Фото: pixabay
В Бразилии на женщину напали из-за попытки "изгнать демонов". Тело Марсели де Оливейры Готтардо обнаружили в квартире жилого дома в муниципалитете Серра после того, как соседи услышали крики и вызвали полицию, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Star, в момент происшествия женщина находилась в квартире вместе со своим знакомым, 26-летним Брайаном Фернандо Жименесом Соузой. Соседи рассказали, что слышали громкие крики, а позже один из жильцов обнаружил пострадавшую на полу в судорогах.

Прибывшие на место медики пытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось. Экспертиза показала, что причиной смерти стали черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг, полученные в результате сильных ударов.

Во время допроса подозреваемый заявил, что незадолго до трагедии они употребляли наркотики. По его словам, после этого он решил, что женщина одержима демонами, и начал избивать ее, пытаясь провести своего рода экзорцизм.

Мужчина был задержан на месте происшествия. Ему предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что поклонника сериала "Декстер" обвинили в убийстве и расчленении двух мужчин в лесу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
американка покалечила дочь в попытке изгнать из нее демона
00:13, 26 июня 2025
Американка покалечила пятилетнюю дочь в попытке изгнать из нее демона
Сексуализированное рабство, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми
08:57, 15 октября 2025
Родители 27 лет держали дочь в заточении
Пожары, пожарные, дети, происшествия
20:01, 14 октября 2025
Детская шалость чуть не обернулась трагедией в Костанае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
19:25, Сегодня
Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова пробились в основную сетку "Уимблдона"
Тимофей Скатов
19:21, Сегодня
Тимофей Скатов не смог выйти в основную сетку "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
18:48, Сегодня
"Туран" разгромил "Елимай М" в матче Первой лиги
Фото: instagram/david_epton
18:17, Сегодня
"Каспий" объявил о подписании ганского полузащитника Эптона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: