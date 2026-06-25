"Я пытался изгнать демонов": экзорцизм обернулся трагедией в Бразилии

В Бразилии на женщину напали из-за попытки "изгнать демонов". Тело Марсели де Оливейры Готтардо обнаружили в квартире жилого дома в муниципалитете Серра после того, как соседи услышали крики и вызвали полицию, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Star, в момент происшествия женщина находилась в квартире вместе со своим знакомым, 26-летним Брайаном Фернандо Жименесом Соузой. Соседи рассказали, что слышали громкие крики, а позже один из жильцов обнаружил пострадавшую на полу в судорогах.

Прибывшие на место медики пытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось. Экспертиза показала, что причиной смерти стали черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг, полученные в результате сильных ударов.

Во время допроса подозреваемый заявил, что незадолго до трагедии они употребляли наркотики. По его словам, после этого он решил, что женщина одержима демонами, и начал избивать ее, пытаясь провести своего рода экзорцизм.

Мужчина был задержан на месте происшествия. Ему предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Расследование продолжается.

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