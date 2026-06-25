"Я пытался изгнать демонов": экзорцизм обернулся трагедией в Бразилии
По данным Daily Star, в момент происшествия женщина находилась в квартире вместе со своим знакомым, 26-летним Брайаном Фернандо Жименесом Соузой. Соседи рассказали, что слышали громкие крики, а позже один из жильцов обнаружил пострадавшую на полу в судорогах.
Прибывшие на место медики пытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось. Экспертиза показала, что причиной смерти стали черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг, полученные в результате сильных ударов.
Во время допроса подозреваемый заявил, что незадолго до трагедии они употребляли наркотики. По его словам, после этого он решил, что женщина одержима демонами, и начал избивать ее, пытаясь провести своего рода экзорцизм.
Мужчина был задержан на месте происшествия. Ему предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что поклонника сериала "Декстер" обвинили в убийстве и расчленении двух мужчин в лесу.