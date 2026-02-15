Более 30 человек убили боевики во время рейда в Нигерии

В Нигерии вооруженные боевики атаковали три деревни. Погибли не менее 32 человек, сообщает Zakon.kz.

Вооруженные боевики на мотоциклах убили по меньшей мере 32 человека и подожгли дома и магазины во время нападений на три деревни в штате Нигер на северо-западе Нигерия, пишет The Guardian. О трагедии сообщили местные власти и жители, которым удалось спастись.

Утренние рейды затронули населенные пункты Тунга-Макери, Конкосо и Писса в районе местного самоуправления Боргу, недалеко от границы с Бенин.

Представитель полиции штата Васиу Абиодун заявил, что в Тунга-Макери погибли шесть человек. По его словам, число похищенных пока неизвестно. Он также подтвердил нападение на Конкосо, но подробностей не привел.

"На место мобилизованы объединенные силы безопасности. Они оценивают ситуацию и продолжают спасательные работы", – сказал Абиодун.

Атаки стали частью волны насилия, ответственность за которую власти возлагают на так называемых "бандитов". Вооруженные группы регулярно совершают нападения, похищают людей ради выкупа и вынуждают жителей покидать дома.

Север страны уже несколько лет охвачен кризисом безопасности. В регионе действуют как исламистские боевики, так и криминальные банды.

Субботние события произошли спустя несколько недель после нападения в штате Квара, где погибли 162 человека.

В последние месяцы ситуация привлекла внимание США. Трамп обвинил нигерийское правительство в неспособности защитить христиан, хотя жертвами нападений становятся как христиане, так и мусульмане.