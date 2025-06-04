В Португалии нашли похитителя трехлетней девочки спустя 18 лет

В Португалии начали новое расследование по делу трехлетней британки Мадлен Макканн, пропавшей 18 лет назад, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS, полиция не объяснила, почему решила провести новый поиск почти два десятилетия спустя, но 3 июня полицейские начали изучать территорию вокруг коттеджа, где жил единственный подозреваемый в похищении ребенка.

Им является житель Германии, который сейчас находится в тюрьме у себя на родине по несвязанным с этим обвинениям в изнасиловании и насилии.

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Мадлен было всего 3 года, когда она исчезла из квартиры на побережье Алгарви, где она отдыхала со своей семьей. История получила беспрецедентное освещение в СМИ и открыла всемирную кампанию по ее поиску.

Ожидается, что новые поиски, проводимые по просьбе немецких властей, расследующих дело Кристиана Брюкнера, осужденного насильника, подозреваемого в убийстве Мадлен, продлятся до пятницы.

Мобильный телефон, зарегистрированный на имя Брюкнера, был обнаружен недалеко от места проживания семьи в ночь исчезновения Мадлен. Он всегда отрицал какую-либо причастность к ее исчезновению. В 2020 году власти Германии заявили, что убеждены в причастности Брюкнера к исчезновению Мадлен.

Следователи ищут останки его маленькой жертвы с помощью наземной радиолокационной технологии, которая может сканировать землю на глубину до 4,5 м. Район включает в себя коттедж, где жил Брюкнер. Он усеян колодцами и канавами.

Ранее жительница США убила своего ребенка, "изгнав из него демонов".