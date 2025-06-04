В Португалии нашли похитителя трехлетней девочки спустя 18 лет
По данным CBS, полиция не объяснила, почему решила провести новый поиск почти два десятилетия спустя, но 3 июня полицейские начали изучать территорию вокруг коттеджа, где жил единственный подозреваемый в похищении ребенка.
Им является житель Германии, который сейчас находится в тюрьме у себя на родине по несвязанным с этим обвинениям в изнасиловании и насилии.
Мадлен было всего 3 года, когда она исчезла из квартиры на побережье Алгарви, где она отдыхала со своей семьей. История получила беспрецедентное освещение в СМИ и открыла всемирную кампанию по ее поиску.
Ожидается, что новые поиски, проводимые по просьбе немецких властей, расследующих дело Кристиана Брюкнера, осужденного насильника, подозреваемого в убийстве Мадлен, продлятся до пятницы.
Мобильный телефон, зарегистрированный на имя Брюкнера, был обнаружен недалеко от места проживания семьи в ночь исчезновения Мадлен. Он всегда отрицал какую-либо причастность к ее исчезновению. В 2020 году власти Германии заявили, что убеждены в причастности Брюкнера к исчезновению Мадлен.
Следователи ищут останки его маленькой жертвы с помощью наземной радиолокационной технологии, которая может сканировать землю на глубину до 4,5 м. Район включает в себя коттедж, где жил Брюкнер. Он усеян колодцами и канавами.
Ранее жительница США убила своего ребенка, "изгнав из него демонов".