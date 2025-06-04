#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.1
583.64
6.5
Мир

В Португалии нашли похитителя трехлетней девочки спустя 18 лет

Фото пропавшего человека, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 07:46 Фото: wikipedia
В Португалии начали новое расследование по делу трехлетней британки Мадлен Макканн, пропавшей 18 лет назад, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS, полиция не объяснила, почему решила провести новый поиск почти два десятилетия спустя, но 3 июня полицейские начали изучать территорию вокруг коттеджа, где жил единственный подозреваемый в похищении ребенка.

Им является житель Германии, который сейчас находится в тюрьме у себя на родине по несвязанным с этим обвинениям в изнасиловании и насилии.

Мадлен было всего 3 года, когда она исчезла из квартиры на побережье Алгарви, где она отдыхала со своей семьей. История получила беспрецедентное освещение в СМИ и открыла всемирную кампанию по ее поиску. 

Ожидается, что новые поиски, проводимые по просьбе немецких властей, расследующих дело Кристиана Брюкнера, осужденного насильника, подозреваемого в убийстве Мадлен, продлятся до пятницы.

Мобильный телефон, зарегистрированный на имя Брюкнера, был обнаружен недалеко от места проживания семьи в ночь исчезновения Мадлен. Он всегда отрицал какую-либо причастность к ее исчезновению. В 2020 году власти Германии заявили, что убеждены в причастности Брюкнера к исчезновению Мадлен.

Следователи ищут останки его маленькой жертвы с помощью наземной радиолокационной технологии, которая может сканировать землю на глубину до 4,5 м. Район включает в себя коттедж, где жил Брюкнер. Он усеян колодцами и канавами.

Ранее жительница США убила своего ребенка, "изгнав из него демонов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Троих туристов приговорили к смертной казни за контрабанду кокаина на Бали
Мир
08:03, Сегодня
Троих туристов приговорили к смертной казни за контрабанду кокаина на Бали
Родственники Владимира Жириновского ведут войну за наследство политика
Мир
05:49, Сегодня
Родственники Владимира Жириновского ведут войну за наследство политика
Премьер-министр Монголии подал в отставку из-за расточительных трат его сына
Мир
05:24, Сегодня
Премьер-министр Монголии подал в отставку из-за расточительных трат его сына
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: