#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Убийство казахстанки раскрыто спустя 18 лет

Убийство женщины в Акмолинской области раскрыто спустя 18 лет, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 11:46 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области сотрудники криминальной полиции раскрыли особо тяжкое преступление, которое совершено 18 лет назад. Все это время дело числилось в категории так называемых "глухарей", однако работа по нему не прекращалась, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что трагедия произошла в мае 2008 года в селе Златополье Бурабайского района. Жертвой стала местная жительница.

"В ходе первоначальных следственных действий основным подозреваемым стал ее сожитель – накануне преступления они вместе употребляли спиртные напитки. Тем не менее, несмотря на обоснованные подозрения, собрать достаточные доказательства в тот период не удалось, и дело осталось нераскрытым", – поделились полицейские.

Несмотря на это, оперативники в течение всех этих лет возвращались к событиям мая 2008 года. Новый этап в расследовании начался в феврале 2026 года, когда уголовное дело было возобновлено. В рамках работы назначена ситуационная медико-криминалистическая экспертиза, которая позволила по-новому взглянуть на обстоятельства произошедшего. Совокупность полученных данных дала следствию неопровержимые доказательства причастности сожителя к убийству женщины.

"Спустя 18 лет была установлена объективная картина преступления и подтверждена вина подозреваемого. Вместе с тем, привлечь его к уголовной ответственности уже невозможно: в сентябре 2022 года мужчина скончался от переохлаждения".ДП Акмолинской области

Раскрытие преступлений прошлых лет остается одним из приоритетных направлений работы оперативных подразделений. Даже спустя десятки лет сотрудники полиции продолжают добиваться истины, используя возможности криминалистики и кропотливо работая над материалами уголовных дел.

Между тем, 20 апреля 2026 года, стало известно, что осужденных по резонансному уголовному делу об убийстве 23-летней жительницы Атырау Яны Легкодимовой – Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова – этапировали в колонию "Черный беркут".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: