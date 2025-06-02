"Во все тяжкие" по-карагандински: жителей Шахтинска задержали после покупки дома и организации в нем "бизнеса"

В Карагандинской области накрыли подпольную лабораторию, а на трассах выставили блокпосты. Об этом 2 июня 2025 года заявили в пресс-службе департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

В первый день оперативно-профилактической операции "Қарасора-2025" в селе Батпак Осакаровского района сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности при содействии прокуратуры области была ликвидирована подпольная нарколаборатория, задержаны двое жителей Шахтинска 24 и 25 лет.

По информации полиции, они приобрели частный дом за 3 млн тенге и превратили его в химическую фабрику по производству наркотиков.

"В ходе обыска изъяты: 121 канистра с химическими веществами, оборудование, респираторы, средства индивидуальной защиты, оборудование в виде пресса, реактор, а также другое оборудование, необходимое для производства синтетических наркотиков. Общий вес конфискованных прекурсоров – около 2 тонн", – сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

По его словам, это уже третий крупный случай с начала года.

"В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они водворены в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Вместе с тем в ДП Карагандинской области уточнили, что оперативно-профилактическая операция "Қарасора-2025" стартовала по всей стране с 1 июня. Цель – пресечь любые попытки выращивания, производства и распространения наркотиков.

В Карагандинской области приняты беспрецедентные меры: на всех ключевых трассах установлены мобильные блокпосты. Более 150 сотрудников полиции, 30 служебных автомобилей и спецтехника выведены на круглосуточное дежурство. Проверяется каждый подозрительный автомобиль, каждый маршрут.

Материал по теме В США установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области была проведена спецоперация по задержанию преступной группы, участники которой на системной основе занимались хищением ТМЦ и горюче-смазочных материалов с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды.