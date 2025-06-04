Бывший президент Исландии устроился работать гидом

Бывший президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон нашел новую работу – теперь он гид в национальном парке Тингведлир, сообщает Zakon.kz.

Причем, как пишет Iceland monitor, благодарные за экскурсии туристы не понимают, что их сопровождает бывший президент Исландии.

Йоуханнессон рассказал, что побывал в Тингвеллире в июне 2024 года и был очарован его красотой. Во время общения с местным смотрителем он намекнул, что после окончания президентского срока ему нужно будет где-то работать, на что смотритель ответил: "Разве ты не хочешь просто приехать сюда?" Что экс-президент и сделал спустя почти год.

По словам Йоуханнессона, у него в парке разные задачи.

"Я отвечаю на вопросы в сервисном центре, провожу группы из Хаки через Альманнагью в Аксарарфосс и Флосагью, и я готов помочь с любыми проблемами", – рассказал он, отметив, что здесь постоянный поток людей.

Бывший президент рассматривает эту работу как естественное продолжение своей государственной службы – просто в другой обстановке: "Для меня большая честь поделиться историей этого места и Исландии. Большинство посетителей понятия не имеют, кто я, и это просто замечательно".

Помимо обязанностей летнего гида в Тингведлире Гвюдни Йоуханнессон продолжает работать историком и занимает должность младшего профессора в Университете Исландии.

56-летний Йоуханнессон был шестым президентом Исландии, c 1 августа 2016 по 1 августа 2024 года.

А в Кыргызстане бывшего президента приговорили к тюремному сроку. Алмазбека Атамбаева признали виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы.

