#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
512.1
583.64
6.5
Мир

Бывший президент Исландии устроился работать гидом

бывший президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 17:40 Фото: X/Gisli Olafsson
Бывший президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон нашел новую работу – теперь он гид в национальном парке Тингведлир, сообщает Zakon.kz.

Причем, как пишет Iceland monitor, благодарные за экскурсии туристы не понимают, что их сопровождает бывший президент Исландии.

Йоуханнессон рассказал, что побывал в Тингвеллире в июне 2024 года и был очарован его красотой. Во время общения с местным смотрителем он намекнул, что после окончания президентского срока ему нужно будет где-то работать, на что смотритель ответил: "Разве ты не хочешь просто приехать сюда?" Что экс-президент и сделал спустя почти год.

По словам Йоуханнессона, у него в парке разные задачи.

"Я отвечаю на вопросы в сервисном центре, провожу группы из Хаки через Альманнагью в Аксарарфосс и Флосагью, и я готов помочь с любыми проблемами", – рассказал он, отметив, что здесь постоянный поток людей.

Бывший президент рассматривает эту работу как естественное продолжение своей государственной службы – просто в другой обстановке: "Для меня большая честь поделиться историей этого места и Исландии. Большинство посетителей понятия не имеют, кто я, и это просто замечательно".

Помимо обязанностей летнего гида в Тингведлире Гвюдни Йоуханнессон продолжает работать историком и занимает должность младшего профессора в Университете Исландии.

56-летний Йоуханнессон был шестым президентом Исландии, c 1 августа 2016 по 1 августа 2024 года.

А в Кыргызстане бывшего президента приговорили к тюремному сроку. Алмазбека Атамбаева признали виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Жапаров о приговоре Атамбаеву: Даже я не могу его изменить, но у меня есть другое право
Мир
17:06, Сегодня
Жапаров о приговоре Атамбаеву: Даже я не могу его изменить, но у меня есть другое право
Турецкий город затопило после землетрясения
Мир
10:24, Сегодня
Турецкий город затопило после землетрясения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: