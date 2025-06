"Врата ада" скоро погаснут: ученые рассказали о кратере в пустыне Каракумы

По словам специалистов, снижение интенсивности огня в гигантском провале, который образовался в 1971 году после неудачного бурения советских геологов, заметно уже давно, пишет Daily Mail.

Turkmenistan reduces 50-year fire dubbed 'Gateway to Hell'. The fire has been burning in the Karakum desert since 1971, when Soviet scientists accidentally drilled into an underground pocket of gas and then decided to ignite it https://t.co/MXDCmqK4xV pic.twitter.com/dHd9AgDqaZ

Проект по "закрытию ворот" в 2022 году инициировал действующий в тот момент президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Его цель – сократить выбросы метана и спасти ценный ресурс.

2. The Door to Hell, Turkmenistan



A crater in the Soviet Union was ignited by scientists in 1971 to curb methane emissions, with the expectation that the fire would burn out in a few days.



It has been burning for more than five decades. pic.twitter.com/5Bg6VgkOKI