В Афганистане призывают вернуться всех бежавших из страны
По информации NBC News, предложение поступило через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о всеобъемлющем запрете на поездки в 12 стран, включая Афганистан.
Эта мера не дает афганцам переселиться в Соединенные Штаты на постоянной основе, а также приехать в США временно, например, для обучения в университете.
В середине августа 2021 года во время молниеносной операции новое правительство ворвалось в столицу Кабул и захватило большую часть Афганистана, когда силы США и НАТО выводили войска из страны.
Наступление вызвало массовый побег: десятки тысяч афганцев хаотично заполонили аэропорт, надеясь на вылет на военном самолете США. Люди также бежали через границу в соседние Иран и Пакистан.
Среди тех, кто бежал от новых правителей Афганистана, были бывшие правительственные чиновники, журналисты, активисты, те, кто помогал США во время кампании против Талибана.
Ранее изображение живых существ в СМИ массово запрещают в Афганистане.