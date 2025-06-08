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Мир

В Афганистане призывают вернуться всех бежавших из страны

Беженцы, афганцы, вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 05:15 Фото: pexels
Премьер-министр Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд сделал предложение об амнистии всех афганцев, покинувших страну после падения бывшего правительства. Он заявил, что они могут свободно вернуться домой, пообещав, что им не причинят вреда в случае возвращения, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, предложение поступило через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о всеобъемлющем запрете на поездки в 12 стран, включая Афганистан.

Эта мера не дает афганцам переселиться в Соединенные Штаты на постоянной основе, а также приехать в США временно, например, для обучения в университете.

В середине августа 2021 года во время молниеносной операции новое правительство ворвалось в столицу Кабул и захватило большую часть Афганистана, когда силы США и НАТО выводили войска из страны.

Наступление вызвало массовый побег: десятки тысяч афганцев хаотично заполонили аэропорт, надеясь на вылет на военном самолете США. Люди также бежали через границу в соседние Иран и Пакистан.

Среди тех, кто бежал от новых правителей Афганистана, были бывшие правительственные чиновники, журналисты, активисты, те, кто помогал США во время кампании против Талибана.

Ранее изображение живых существ в СМИ массово запрещают в Афганистане.

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Аксинья Титова
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