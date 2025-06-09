Стали известны новые подробности о судне с Гретой Тунберг у берегов Израиля

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал добиться скорейшего возвращения в страну шести французов, находившихся на судне "Мадлен", которое вместе с активисткой Гретой Тунберг направлялось в сектор Газа и было перехвачено израильскими властями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Елисейский дворец, среди задержанных Израилем граждан Франции – евродепутат Рима Хассан.

"Президент Республики потребовал в кратчайшие сроки обеспечить возвращение во Францию шести наших французских граждан, чье судно было перехвачено у берегов сектора Газа израильскими властями", – говорится в сообщении.

По данным телеканала BFMTV, власти Франции пытались отговорить пропалестинских активистов от поездки в Газу.

Ранее в израильской дипмиссии сообщали, что судно сменило курс и направилось к берегам Израиля. В коалиции "Флотилия свободы" заявили о его похищении.

По данным СМИ, судно было взято на абордаж в ночь с 8 на 9 июня. Яхта "Мадлен" под британским флагом, которой управляла коалиция "Флотилия свободы", направлялась в порт Ашдод. Это подтвердили в Министерстве обороны Израиля.

Израильская телекомпания Kan сообщила, что судно с экоактивистами прибыло в порт Ашдода.

"Активисты собирались доставить символическую партию гуманитарной помощи, в том числе рис и детское питание, в сектор Газа и привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в анклаве. Яхта благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", – заявили в МИД Израиля.

Отмечается, что все пассажиры в безопасности и невредимы.

Ранее Тунберг устроила онлайн-акцию в поддержку Палестины и сектора Газа. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Ожидается, что пассажиров яхты "Мадлен" депортируют, а гуманитарную помощь с нее Израиль сам доставит в сектор Газа.

Накануне стало известно, что известная экоактивистка Грета Тунберг, а также ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов на парусном судне "Мадлен" попытались добраться к сектору Газа со стороны Египта.