Включали музыку и танцевали: военных Израиля обвинили в издевательстве над Гретой Тунберг

Французский врач Батист Андре, находившийся на борту яхты "Мадлен", заявил, что израильские пограничники якобы намеренно создавали неудобства активистам, в числе которых была и Грета Тунберг. Якобы военные проявили жестокость к пассажирам судна с гуманитарной помощью, сообщает Zakon.kz.

Издание Politico пишет, что военнослужащие Израиля включали громкую музыку и танцевали, чтобы мешать людям спать, особенно Тунберг. Также задержанные испытывали проблемы с доступом к пище и воде.

Также отмечается, что никаких актов физического насилия не было.





"У меня нет юридической квалификации, чтобы определить, что произошло, но были акты жестокого обращения", – заявил врач.

Накануне стало известно, что известная экоактивистка Грета Тунберг, а также ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов на парусном судне "Мадлен" попытались добраться к сектору Газа со стороны Египта.

Грета Тунберг и активисты были депортированы из Израиля после того, как военные перехватили судно с гуманитарной помощью, направлявшееся в Газу.