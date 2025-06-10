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Мир

Мэр турецкого города трагически погиб от удара током

Мэр турецкого города, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 08:10 Фото: Instagram/mimarferdizeyrek
9 июня мэр турецкого города Манисы Ферди Зейрек скончался от полученного удара электрическим током, сообщает Zakon.kz.

По информации BAKU.WS, об этом министр здравоохранения Турции Кямал Мемишоглу написал в соцсети X.

"Несмотря на все попытки врачей, спасти мэра Манисы Ферди Зейрека, который был госпитализирован после несчастного случая и в течение некоторого времени находился в реанимации, не удалось. Выражаю соболезнования семье и всем, кто его знал и любил", – написал глава ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 9 июня 2025 года высказался о выезде казахстанцев в Турцию для отдыха.

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Аксинья Титова
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