Мэр турецкого города трагически погиб от удара током

9 июня мэр турецкого города Манисы Ферди Зейрек скончался от полученного удара электрическим током, сообщает Zakon.kz.

По информации BAKU.WS, об этом министр здравоохранения Турции Кямал Мемишоглу написал в соцсети X.

"Несмотря на все попытки врачей, спасти мэра Манисы Ферди Зейрека, который был госпитализирован после несчастного случая и в течение некоторого времени находился в реанимации, не удалось. Выражаю соболезнования семье и всем, кто его знал и любил", – написал глава ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 9 июня 2025 года высказался о выезде казахстанцев в Турцию для отдыха.