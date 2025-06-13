Место военных – на поле боя: Трампу запретили размещать нацгвардию в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о том, что суд в США по иску демократов временно запретил президенту страны Дональду Трампу размещать национальную гвардию в Лос-Анджелесе в связи с митингами против миграционной политики, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

"Место военных – на поле боя, а не на улицах наших городов. Президент Трамп, немедленно прекратите необоснованную милитаризацию Лос-Анджелеса. Если вы этого не сделаете, это лишь продемонстрирует ваши авторитарные наклонности", – написал губернатор.

Судья Чарльз Брейер издал приказ, согласно которому национальная гвардия должна вернуться под контроль губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Этот приказ вступит в силу в полдень пятницы.

Newsom vs. Trump: Judge has ordered President Trump to revert control of the National Guard back to Governor Newsom and California. pic.twitter.com/N7OFlTIogp — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 13, 2025

Между тем в соцсетях жители Лос-Анджелеса записывают видео, показывая, что город "не в огне".

"В Лос-Анджелесе около 17:00, и это сцена перед зданием мэрии, где в центре города проходят протесты. Отправьте это всем, кто думает, что Лос-Анджелес в огне", – подписала американский журналист Джен Голбек, подкрепив его роликом.

It's just before 5 PM in Los Angeles and this is the scene in front of City Hall where the downtown protests have been taking place. Send it to anyone who thinks LA is on fire pic.twitter.com/PSFMLK8vs0 — Dr. Jen Golbeck (@jengolbeck) June 12, 2025

В Лос-Анджелесе беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов вспыхнули 7 июня 2025 года. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. В город были направлены войска Национальной гвардии. Там уже находятся 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

9 июня в Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали возможность эвакуации наших граждан из Лос-Анджелеса.

11 июня мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре города.