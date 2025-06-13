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Мир

Место военных – на поле боя: Трампу запретили размещать нацгвардию в Лос-Анджелесе

суд запретил Трампу размещать нацгвардию в Лос-Анджелесе, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 07:30 Фото: pixabay
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о том, что суд в США по иску демократов временно запретил президенту страны Дональду Трампу размещать национальную гвардию в Лос-Анджелесе в связи с митингами против миграционной политики, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

"Место военных – на поле боя, а не на улицах наших городов. Президент Трамп, немедленно прекратите необоснованную милитаризацию Лос-Анджелеса. Если вы этого не сделаете, это лишь продемонстрирует ваши авторитарные наклонности", – написал губернатор.

Судья Чарльз Брейер издал приказ, согласно которому национальная гвардия должна вернуться под контроль губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Этот приказ вступит в силу в полдень пятницы.

Между тем в соцсетях жители Лос-Анджелеса записывают видео, показывая, что город "не в огне".

"В Лос-Анджелесе около 17:00, и это сцена перед зданием мэрии, где в центре города проходят протесты. Отправьте это всем, кто думает, что Лос-Анджелес в огне", – подписала американский журналист Джен Голбек, подкрепив его роликом.

В Лос-Анджелесе беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов вспыхнули 7 июня 2025 года. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. В город были направлены войска Национальной гвардии. Там уже находятся 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

9 июня в Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали возможность эвакуации наших граждан из Лос-Анджелеса.

11 июня мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре города.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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