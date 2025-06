Место военных – на поле боя: Трампу запретили размещать нацгвардию в Лос-Анджелесе

Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Судья Чарльз Брейер издал приказ, согласно которому национальная гвардия должна вернуться под контроль губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Этот приказ вступит в силу в полдень пятницы.

Newsom vs. Trump: Judge has ordered President Trump to revert control of the National Guard back to Governor Newsom and California. pic.twitter.com/N7OFlTIogp

Между тем в соцсетях жители Лос-Анджелеса записывают видео, показывая, что город "не в огне".

It's just before 5 PM in Los Angeles and this is the scene in front of City Hall where the downtown protests have been taking place. Send it to anyone who thinks LA is on fire pic.twitter.com/PSFMLK8vs0