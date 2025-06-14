Эксперт объяснил чудесное спасение пассажира разбившегося самолета в Индии

Единственный выживший в катастрофе Boeing 787 Dreamliner, произошедшей в Индии, 40-летний Вишваш Кумар Рамеш остался жив не благодаря месту, которое он занимал, а исключительно по счастливой случайности, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил авиационный эксперт Ангад Сингх в интервью NDTV.

По его словам, мужчина сидел на месте 11A у аварийного выхода, однако расположение кресла не стало определяющим фактором.

"Это место находится в средней части салона, перед крылом, и не считается наиболее безопасным с точки зрения статистики", – пояснил Сингх.

Эксперт напомнил, что при авиакатастрофах выше вероятность выжить у пассажиров, находящихся в передней или хвостовой частях самолета. Однако, как подчеркнул он, никакое место не гарантирует спасения при серьезной аварии.

Сингх назвал спасение Рамеша "настоящим чудом" – мужчине удалось выбраться из охваченного огнем и практически разрушенного самолета, что, по его словам, можно назвать не иначе как "благословением свыше".

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787-8. Позже стало известно, что борт упал на медицинское общежитие, в результате чего пострадали находившиеся там люди.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии.

Индийское СМИ сообщило, что один человек выжил. 40-летний Вишваш Кумар Рамеш 12 июня поделился пережитым. Позже в МИД РК сообщили, что казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было.