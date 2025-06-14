#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
511.92
588.91
6.44
Мир

Эксперт объяснил чудесное спасение пассажира разбившегося самолета в Индии

Самолет, Индия, авиакатастрофа , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 23:41 Фото: pixabay
Единственный выживший в катастрофе Boeing 787 Dreamliner, произошедшей в Индии, 40-летний Вишваш Кумар Рамеш остался жив не благодаря месту, которое он занимал, а исключительно по счастливой случайности, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил авиационный эксперт Ангад Сингх в интервью NDTV.

По его словам, мужчина сидел на месте 11A у аварийного выхода, однако расположение кресла не стало определяющим фактором.

"Это место находится в средней части салона, перед крылом, и не считается наиболее безопасным с точки зрения статистики", – пояснил Сингх.

Эксперт напомнил, что при авиакатастрофах выше вероятность выжить у пассажиров, находящихся в передней или хвостовой частях самолета. Однако, как подчеркнул он, никакое место не гарантирует спасения при серьезной аварии.

Сингх назвал спасение Рамеша "настоящим чудом" – мужчине удалось выбраться из охваченного огнем и практически разрушенного самолета, что, по его словам, можно назвать не иначе как "благословением свыше".

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787-8. Позже стало известно, что борт упал на медицинское общежитие, в результате чего пострадали находившиеся там люди. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии.

Индийское СМИ сообщило, что один человек выжил. 40-летний Вишваш Кумар Рамеш 12 июня поделился пережитым. Позже в МИД РК сообщили, что казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Парад в честь короля Чарльза в Лондоне: участники надели траурные повязки
Мир
00:15, 15 июня 2025
Парад в честь короля Чарльза в Лондоне: участники надели траурные повязки
Путин и Трамп обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине
Мир
22:35, 14 июня 2025
Путин и Трамп обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине
В Дубае вспыхнул пожар в 67-этажном небоскребе – видео
Мир
20:40, 14 июня 2025
В Дубае вспыхнул пожар в 67-этажном небоскребе – видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: