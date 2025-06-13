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Мир

Удары Израиля по Ирану: что известно к этому часу

атака на ночной город в Ираке, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 12:04 Фото: X/IRIran_official
Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Израильские военные силы в ходе операции использовали 200 самолетов, сообщает Zakon.kz.

Представляем информацию о том, что известно по ситуации к этому часу:

  • Иранский Красный Полумесяц заявил, что под удары попали не менее чем 60 локаций в восьми провинциях, пишет РИА Новости.
  • В Тегеране разрушены дома в жилом комплексе, где живут высокопоставленные военные.
  • По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР Хосейна Салами и главу Генштаба ВС Мохаммад Багери. Верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри временным главой Генштаба ВС Ирана. А главой КСИР назначен генерал Ахмад Вахиди.
  • Число погибших при ударах Израиля по Ирану выросло до 5, пострадали по меньшей мере 50 человек. Также агентство Nour News сообщило о гибели не менее шести физиков-ядерщиков.
  • Взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ позднее сообщило, что уровень радиации на объекте не превышен. Агентство также указало, что АЭС в Бушере и ядерный центр в Исфахане не пострадали.
  • Верховный лидер Ирана заявил, что дает "свободу действий" Вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля. Как передает агентство Fars, он назвал преступлением израильские атаки и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
  • Военные Израиля заявили, что Иран в ответ на удары запустил более 100 беспилотников. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение.
  • ЦАХАЛ после начала операции против Ирана отдала приказ о призыве тысяч резервистов.
  • Трамп на фоне ударов Израиля по Ирану собрал совещание своего кабинета. США надеются, что Иран вернется за стол переговоров по ядерной программе.
  • США утверждают, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю. Трамп выразил готовность защитить Израиль в случае ответного удара Ирана.
  • Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.

На фоне военной операции Израиля против Ирана выросли цены на нефть, золото и швейцарский франк.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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