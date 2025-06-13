Удары Израиля по Ирану: что известно к этому часу

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Израильские военные силы в ходе операции использовали 200 самолетов, сообщает Zakon.kz.

Представляем информацию о том, что известно по ситуации к этому часу:

Иранский Красный Полумесяц заявил, что под удары попали не менее чем 60 локаций в восьми провинциях, пишет РИА Новости.

В Тегеране разрушены дома в жилом комплексе, где живут высокопоставленные военные.

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР Хосейна Салами и главу Генштаба ВС Мохаммад Багери. Верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри временным главой Генштаба ВС Ирана. А главой КСИР назначен генерал Ахмад Вахиди.

Число погибших при ударах Израиля по Ирану выросло до 5, пострадали по меньшей мере 50 человек. Также агентство Nour News сообщило о гибели не менее шести физиков-ядерщиков.

Взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ позднее сообщило, что уровень радиации на объекте не превышен. Агентство также указало, что АЭС в Бушере и ядерный центр в Исфахане не пострадали.

Верховный лидер Ирана заявил, что дает "свободу действий" Вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля. Как передает агентство Fars, он назвал преступлением израильские атаки и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

Военные Израиля заявили, что Иран в ответ на удары запустил более 100 беспилотников. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение.

ЦАХАЛ после начала операции против Ирана отдала приказ о призыве тысяч резервистов.

Трамп на фоне ударов Израиля по Ирану собрал совещание своего кабинета. США надеются, что Иран вернется за стол переговоров по ядерной программе.

США утверждают, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю. Трамп выразил готовность защитить Израиль в случае ответного удара Ирана.

Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.

На фоне военной операции Израиля против Ирана выросли цены на нефть, золото и швейцарский франк.