Женщин заставляют удалять матку для работы на плантациях Индии

Индийских женщин, работающих на плантациях сахарного тростника, до сих пор принуждают удалять матку, сообщает Zakon.kz.

Со слов правозащитников из штата Махараштра это делается для того, чтобы женщины могли работать дольше и не страдали от менструальных болей. Об этом пишет The Guardian.

"Боль во время менструации или беременность означает потерю заработка. Формально никто не принуждает к операции, но создаются такие условия, что для многих матерей это кажется единственным способом сохранить работу", – говорит активистка Маниша Токле.

Несколько тыс. женщин ежедневно вручную срезают, поднимают и грузят тростник в крайне жестких условиях и за зарплату менее пяти долларов в день. Если женщина пропускает рабочий день из-за боли, выкидыша или беременности, ей грозят штрафы. По словам активистки Симы Кулкарни, "это форма долгового рабства".

В таких условиях женщины вынуждены удалять матку – хотя формально их никто не заставляет. Тем временем в крупном центре производства тростника, гистерэктомия была проведена 36% женщин. Власти района Бид подтвердили, что за последние 10 лет операцию сделали более 13 тыс. работниц, включая девушек младше 25 лет.

Также в индийском штате Уттар-Прадеш Анита Деви обвинила врача государственной клиники Аллахабада в халатности и выиграла дело.