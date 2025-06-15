Трамп заявил, что с легкостью завершит конфликт Израиля и Ирана

Фото: flickr/White House

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее выступил с жестким заявлением на фоне конфликта Израиля и Ирана, теперь обещает легко завершить их противостояние, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост американский лидер опубликовал в собственной соцсети Truth Social "Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец!" – говорится в сообщении. В этом же посте Трамп повторил свои угрозы, озвученные ранее в адрес Ирана. "Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь вооруженных сил США обрушится на вас на невиданных ранее уровнях", – написал он. Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

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