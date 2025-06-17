Повторный запуск ракет из Ирана зафиксировали в Израиле

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей страны о новом запуске ракет из Ирана, сообщает Zakon.kz.

В Telegram военнослужащие отметили, что ведется перехват ракет.

"Некоторое время назад в нескольких районах на севере Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля. Общественность призывают следовать инструкциям Командования тыла. В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы", – говорится в сообщении.

Также ЦАХАЛ признал, что защита страны "негерметична".

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по штабу иранского государственного телевидения.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

