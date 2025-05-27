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Происшествия

Похищение невесты закончилось трагедией в Алматинской области

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 00:08 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 20-летняя девушка, похищенная по обоюдному согласию в рамках традиционного обряда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 мая телеканал "КТК", авария произошла на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге.

По предварительным данным, участники свадебного кортежа, в числе которых были жених и невеста, нарушили правила дорожного движения. Один из автомобилей, предположительно обгоняя другую машину, задел легковой автомобиль Mercedes-Benz, в результате чего тот опрокинулся.

"Вследствие ДТП один из пассажиров Mercedes Benz скончался на месте. Водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы в больницу. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщил глава пресс-службы департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Легковушка выехала под поезд в Алматинской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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