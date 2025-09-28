#АЭС в Казахстане
События

Пятеро взрослых и младенец застряли в лифте многоэтажки в Уральске

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 10:21 Фото: скриншот видео
Ночью 28 сентября 2025 года в Уральске спасатели освободили из лифта шестерых человек, в том числе младенца, сообщает Zakon.kz.

Ночью в службу 112 обратилась жительница Уральска: она сообщила, что вместе с другими людьми застряла в лифте многоэтажного дома на улице Акан сері. На место прибыл расчет оперативно-спасательного отряда МЧС.

С помощью специального лифтового ключа спасатели открыли дверь и освободили пятерых взрослых и младенца 2025 года рождения. Кабина застряла между шестым и седьмым этажами.

Операция прошла быстро, никто не пострадал. В медицинской помощи жильцы не нуждались, сообщили в МЧС.

Ранее спасатели помогли младенцу из Кызылординской области, которому потребовалась экстренная медицинская помощь.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
