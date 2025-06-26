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Мир

Медведю впервые в мире поставили титановый клык длиной 7,5 см

бурый медведь, стоматология, США, операция, клык, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 13:59 Фото: pixabay
На днях в зоопарке озера Верхнее в американском штате Миннесота провели уникальную стоматологическую процедуру. Специалисты поспешили рассказать и показать операцию, которая длилась около часа и проводилась под общим наркозом, сообщает Zakon.kz.

Известно, что шестилетний медведь Тундра и его брат Бэнкс живут в зоопарке с трехмесячного возраста после гибели матери.

Несмотря на свой молодой возраст, медведь уже дважды повреждал один и тот же зуб, что потребовало сначала лечения корневого канала, а теперь – установки протеза.

Эта процедура стала первой в мире операцией такого рода для медведей.

В итоге медведю, весящему 360 кг, успешно установили титановую коронку длиной 7,5 см на поврежденный клык.

"Теперь улыбка Тундры стала "немного ярче", – отметили представители зоопарка.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 13:59
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Ранее сообщалось, что охотники отказались убивать медведицу, которая бродила по столице Литвы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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