Кладоискатели нашли на дне озера кольцо 1988 года и разыскали его хозяйку

Двое искателей сокровищ нашли на дне озера в США выпускное перстень-кольцо, которое пролежало под водой 28 лет, и бесплатно вернули его законной владелице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание UPI, Майкл Сигл и Дилан Лапорт занимались любительским поиском сокровищ на озере Большой Сакандага, когда устройство зафиксировало находку.

Ею оказалось именное перстень-кольцо выпускника средней школы Ред-Крик 1988 года.

"Мы услышали сигнал металлоискателя, просто перевернули камень, а оно буквально лежало под ним", – рассказал Дилан Лапорт.

В надежде отыскать владельца мужчина опубликовал фотографии украшения в социальной сети Facebook. Когда поиски через социальные сети не принесли результатов, кладоискатели обратились напрямую в школу Ред-Крик.

Секретарь учебного заведения быстро узнала вещь и определила, что перстень принадлежит ее бывшей однокласснице Ким Расбек. Женщина рассказала, что действительно потеряла драгоценность во время отдыха с друзьями на озере почти три десятилетия назад.

"Я сказала им, что переведу любую сумму за отправку кольца обратно. Но они категорически отказались от денег, ответив, что просто хотят вернуть мне мою вещь", – поделилась эмоциями Ким Расбек.

Сами искатели сокровищ признаются, что возможность возвращать людям утерянные памятные вещи – это главная награда в их увлечении.

Ранее сообщалось, что ожерелье египетской царицы с 673 бриллиантами украли из музея в Вене.