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Мир

Студент Гнесинки пришел на экзамен с оружием и напал на проректора

Студент Гнесинки напал на проректора, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 02:25 Фото: ВКонтакте/gnesinacademy
В Москве студент Российской академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с ножом и пистолетом и начал угрожать проректору, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 июня проинформировала пресс-служба "Росгвардии" в своем официальном Telegram-канале.

"20-летний студент четвертого курса явился на экзамен, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что прибывший наряд "Росгвардии" обезвредил и задержал нападавшего, а затем передал его в руки полиции. По предварительной версии, мотивом поступка студента стала его личная неприязнь к проректору.

Ведомство также опубликовало видео задержания. На кадрах старшекурсник, лицо которого скрыто, отрицает применение им оружия.

В США выпускниками одновременно стали 15 пар близнецов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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