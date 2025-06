Пенсионер из Южной Кореи поджег вагон метро с пассажирами из-за неудачного развода

Как пишет издание Chosunbiz, пожилой мужчина в день инцидента разлил бензин в вагоне и поджег его, когда поезд с людьми находился в тоннеле. В результате 22-м пассажирам понадобилась госпитализация из-за отравления продуктами горения. 128 пострадавшим помощь оказали на месте. Сеульскому метрополитену был нанесен ущерб на 330 млн вон (более 126 млн тенге).

Во время допроса обвиняемый заявил, что совершил общественно опасное преступление из-за недовольства результатами своего развода с женой. Его обвиняют в поджоге и покушении на жизнь пассажиров.

Seoul prosecutors release footage of the moment a 67-year-old man poured gasoline and set fire to a packed subway train last month. He has been indicted today for attempted murder of all 160 passengers after divorce court anger boiled over.pic.twitter.com/eyFPiA3JmW