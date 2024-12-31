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Мир

Выдан ордер на арест президента Южной Кореи

Выдан ордер на арест президента Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 10:06 Фото: wikimedia
Во вторник, 31 декабря 2024 года, суд Сеула выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля, которому ранее объявили импичмент в связи с его введением военного положения, сообщает Zakon.kz.

Он стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест, пишет Рёнхап.

Ордера на арест выдан по обвинению в организации провального объявления военного положения 3 декабря, организации мятежа и злоупотреблении властью. Суд также утвердил ордер на обыск президентской резиденции Юна в сеульском районе Ёнсан.

Ходатайство о выдаче ордера на задержание президента поступило после того, как Юн проигнорировал все три повестки о явке на допрос в связи с кратковременным введением военного положения.

Ордер действителен в течение недели, до следующего понедельника. После задержания Юн может быть помещен в Сеульский центр содержания под стражей.

Отмечается, что решение о том, когда проводить задержание, еще не принято. После того, как Юн будет взят под стражу, в течение 48 часов должно быть принято решение о том, подавать ли заявку на ордер на его арест с целью дальнейшего допроса или освободить его.

Защита Юна немедленно опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что не может принять ордер на арест, и назвала его "незаконным и недействительным", поскольку он был выдан по запросу следственного органа, не имеющего эффективной юрисдикции.

Издание отмечает, что хотя Юн обладает президентским иммунитетом от уголовного преследования, по закону эта привилегия не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.

Юн Сок Ёль был отстранен от своих обязанностей после того, как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея 14 декабря проголосовала за его импичмент в связи с введением им военного положения, которое длилось шесть часов, прежде чем было отменено парламентским голосованием.

Конституционный суд начал процедуру обсуждения, чтобы определить, следует ли отстранить Юна от должности или восстановить его в должности. У него есть 180 дней с 14 декабря, чтобы вынести свое решение.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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