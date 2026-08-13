Мужчина пытался провезти из Китая крокодила по частям

В московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили части крокодила в чемодане 60-летнего россиянина, который вернулся из Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным MK.RU, россиянин прилетел из Китая и, по его словам, даже не подозревал, что провозить части крокодила нельзя. По его словам, он думал, что обработанные шкурки и косточки – это сувениры для дома. Всего в чемодане было обнаружено 64 части рептилии. Стоимость этого звериного конструктора эксперты оценили в четверть миллиона рублей (1 млн 402 тыс. тенге).

Путешественнику объяснили, что на его багаж распространяется конвенция СИТЕС, которая защищает исчезающих животных.

Теперь мужчине придется несладко. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении о недекларировании товаров. Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости предметов с возможной конфискацией.

Тем временем в Таиланде сделали важное заявление. С 16 октября 2026 года в местных аэропортах сотрудники смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца.