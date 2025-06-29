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Мир

В Китае заявили о создании новой бомбы

в Китае создали новую бомбу, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 01:56 Фото: pixabay
Новый тип графитовой бомбы создали в Китае. Бомба способна вывести из строя электростанции и вызвать полное отключение электроэнергии на большой территории, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на государственное телевидение Китая (CCTV).

"Это оружие направлено на нарушение систем командования и управления противника, вызвав широкомасштабные отключения электроэнергии на площади не менее 10 тыс. кв. м", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, после запуска ракета выбрасывает 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые при ударе о землю отскакивают и взрываются в воздухе. В результате в атмосферу распыляются тонкие химически обработанные углеродные нити, способные вызвать короткое замыкание высоковольтных сетей.

Графитовая бомба – условное обозначение бомбы, содержащей графитовые нити. Разрыв заряда приводит к их рассеиванию и при попадании на ЛЭП или на электрические подстанции приводит к короткому замыканию и выходу из строя подключенных приборов, и приводит к параличу энергосистем в заданном районе.

Ранее сообщалось, что Германия потребовала доступ к ядерному оружию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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