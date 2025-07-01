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Наука и технологии

Китай показал оружие, способное отключить электроэнергию в зоне поражения

Станции, туман, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 06:31 Фото: pixabay
Центральное телевидение Китая представило анимацию с демонстрацией нового оружия. Оно способно выводить из строя электростанции, линии электропередач и вызывать полное отключение электроэнергии на площади 10 тысяч кв. метров, сообщает Zakon.kz.

По информации CCTV, речь идет о графитовой бомбе или ракете. Однако неизвестно, в какой стадии разработки находятся такие боеприпасы и стоят ли они на вооружении китайской армии.

Фото: CCTV

На кадрах мобильная пусковая установка запускает снаряд на дальность до 290 километров. При его подрыве происходит выброс 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые взрываются при контакте с поверхностью, рассеивая тонкие химически обработанные углеродные нити, что провоцирует короткое замыкание в высоковольтной энергетической инфраструктуре.

Ранее в США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос.

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Аксинья Титова
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