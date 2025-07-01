В крематории Мексики нашли 380 тел, которые собирались сжечь два года назад

Полиция Мексики обнаружила в одном из крематориев города Сьюдад-Хуаресе 381 тело. Некоторые трупы должны были сжечь еще два года назад, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, тела были забальзамированы. Они лежали на голом полу по всему крематорию.

"У нас есть 381 тело, которое было помещено в крематорий, но не было кремировано", – заявил Элой Гарсия, представитель прокуратуры штата Чиуауа.

По его словам, сотрудники заведения отдавали родственникам "другой материал", а не прах умерших.

Правоохранители уточняют, что еще предстоит выяснить, не было ли среди умерших тех, кто погиб насильственной смертью, так как в Мексике широко распространена организованная преступность, кроме того, в стране наблюдается кризис в судебно-медицинской системе.

Ранее австралийская полиция обратилась за помощью в поиске головы мужчины, предположительно убитого его девушкой, бывшей звездой реалити-шоу "Красавица и гик Австралия".