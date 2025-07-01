С нашествием клещей впервые столкнулись на курорте в Турции

В турецкой Анталье на пляже Сарысу клещ атаковал туристку. Власти региона отметили нашествие кровососов и связали ситуацию с аномальной жарой, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Antalyahakkında, туристов и местных жителей предупредили о необходимости осматривать тело и одежду после посещения парков и лесов.

Традиционно клещи угрожают северным провинциям Турции, но в 2024 году впервые отмечены в Стамбуле и средиземноморских районах.

Клещи являются переносчиками разных заболеваний, среди которых – болезнь Лайма и клещевой возвратный тиф. Помимо этого, паукообразные могут спровоцировать воспаления.

Ранее сообщалось, что полицейских подозревают в изнасиловании туристки в Мексике.