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Мир

С нашествием клещей впервые столкнулись на курорте в Турции

в Анталье впервые столкнулись с клещами, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 18:43 Фото: pixabay
В турецкой Анталье на пляже Сарысу клещ атаковал туристку. Власти региона отметили нашествие кровососов и связали ситуацию с аномальной жарой, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Antalyahakkında, туристов и местных жителей предупредили о необходимости осматривать тело и одежду после посещения парков и лесов.

Традиционно клещи угрожают северным провинциям Турции, но в 2024 году впервые отмечены в Стамбуле и средиземноморских районах.

Клещи являются переносчиками разных заболеваний, среди которых – болезнь Лайма и клещевой возвратный тиф. Помимо этого, паукообразные могут спровоцировать воспаления.

Ранее сообщалось, что полицейских подозревают в изнасиловании туристки в Мексике.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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