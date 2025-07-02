Шотландская кошка каждый день провожает хозяина в школу и встречает после уроков

В Шотландии двухлетняя Кики регулярно провожает своего юного хозяина Сонни в школу и после уроков возвращается с ним домой, сообщает Zakon.kz.

Двухлетняя хвостатая по кличке Кики прославилась тем, что регулярно ходит со своим хозяином в школу, ждет конца занятий на школьном дворе, а затем возвращается с ним домой. Кошка настолько часто появляется у школьных ворот, что ее знают все дети и учителя. Директор учебного заведения шутит, что у нее "100% посещаемость".

Необычная история привлекла внимание благотворительной организации Cats Protection, которая проводит национальный конкурс "Кот года". Теперь Кики участвует сразу в четырех номинациях:

"Коты-компаньоны";

"Семейные коты";

"Невероятные коты";

"Мудрые коты".

Голосование продлится на сайте организаторов до 31 июля. Сама церемония награждения пройдет в сентябре этого года в Лондоне.

На днях российский врач и телеведущий Александр Мясников в одной из программ привел интересные данные о кошках. По его словам, владельцам пушистых питомцев весьма везет, так как кошки могут оказывать положительное влияние на их здоровье.