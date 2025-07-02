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Мир

Шотландская кошка каждый день провожает хозяина в школу и встречает после уроков

Благотворительная организация Cats Protection проводит конкурс кошек, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 08:50 Фото: cats.org.uk
В Шотландии двухлетняя Кики регулярно провожает своего юного хозяина Сонни в школу и после уроков возвращается с ним домой, сообщает Zakon.kz.

Двухлетняя хвостатая по кличке Кики прославилась тем, что регулярно ходит со своим хозяином в школу, ждет конца занятий на школьном дворе, а затем возвращается с ним домой. Кошка настолько часто появляется у школьных ворот, что ее знают все дети и учителя. Директор учебного заведения шутит, что у нее "100% посещаемость".

Необычная история привлекла внимание благотворительной организации Cats Protection, которая проводит национальный конкурс "Кот года". Теперь Кики участвует сразу в четырех номинациях:

  • "Коты-компаньоны";
  • "Семейные коты";
  • "Невероятные коты";
  • "Мудрые коты".

Голосование продлится на сайте организаторов до 31 июля. Сама церемония награждения пройдет в сентябре этого года в Лондоне.

На днях российский врач и телеведущий Александр Мясников в одной из программ привел интересные данные о кошках. По его словам, владельцам пушистых питомцев весьма везет, так как кошки могут оказывать положительное влияние на их здоровье.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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