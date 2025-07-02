Дания будет призывать женщин на военную службу

2 июля Дания расширила набор в свою армию, включив в нее женщин. Эта скандинавская страна стремится набрать больше солдат и укрепить свою оборону на фоне возросших опасений о безопасности по всей Европе, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, согласно закону, принятому парламентом Дании в июне 2023 года, Дания потребует от женщин, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года, зарегистрироваться для оценки готовности к потенциальному призыву на военную службу.

До сих пор женщинам, которые в прошлом году составляли около 24% всех новобранцев, разрешалось вступать в армию на добровольной основе.

"В нынешней ситуации в мире необходимо больше призывников, и я думаю, что женщины должны вносить в это такой же вклад, как и мужчины", – заявила Катрине, новобранец Датской королевской лейб-гвардии, не назвав своей фамилии.

Сейчас вооруженные силы Дании находятся в процессе переоборудования казарм и оборудования в более подходящие для женщин условия.

Дания, которая на прошлой неделе вместе с союзниками по НАТО договорилась об увеличении расходов на оборону, планирует постепенно увеличить продолжительность призыва с четырех до 11 месяцев в 2026 году и увеличить число призывников, проходящих военную службу, с примерно 5000 человек до 7500 солдат в 2033 году.

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