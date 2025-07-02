#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.37
609.97
6.6
Мир

Дания будет призывать женщин на военную службу

Военные, женщина, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 03:59 Фото: pixabay
2 июля Дания расширила набор в свою армию, включив в нее женщин. Эта скандинавская страна стремится набрать больше солдат и укрепить свою оборону на фоне возросших опасений о безопасности по всей Европе, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, согласно закону, принятому парламентом Дании в июне 2023 года, Дания потребует от женщин, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года, зарегистрироваться для оценки готовности к потенциальному призыву на военную службу.

До сих пор женщинам, которые в прошлом году составляли около 24% всех новобранцев, разрешалось вступать в армию на добровольной основе.

"В нынешней ситуации в мире необходимо больше призывников, и я думаю, что женщины должны вносить в это такой же вклад, как и мужчины", – заявила Катрине, новобранец Датской королевской лейб-гвардии, не назвав своей фамилии.

Сейчас вооруженные силы Дании находятся в процессе переоборудования казарм и оборудования в более подходящие для женщин условия.

Дания, которая на прошлой неделе вместе с союзниками по НАТО договорилась об увеличении расходов на оборону, планирует постепенно увеличить продолжительность призыва с четырех до 11 месяцев в 2026 году и увеличить число призывников, проходящих военную службу, с примерно 5000 человек до 7500 солдат в 2033 году.

Ранее Казахстан отметил День Военно-воздушных сил.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сильный пожар пылает на популярном курорте в Турции
Мир
02:30, 03 июля 2025
Сильный пожар пылает на популярном курорте в Турции
В США сурок доехал до зоопарка автостопом
Мир
00:12, 03 июля 2025
В США сурок доехал до зоопарка автостопом
В США мужчина, изнасиловавший подростка, признал вину
Мир
21:34, 02 июля 2025
В США мужчина, изнасиловавший подростка, признал вину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: