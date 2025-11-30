В Швейцарии хотят ввести обязательную службу для женщин

30 ноября 2025 года швейцарские избиратели голосуют по инициативе, которая предлагает обязать женщин так же, как и мужчин, проходить национальную службу – в армии, гражданской обороне или социальных структурах, сообщает Zakon.kz.

Предложение сторонники называют способом укрепить социальную сплоченность и закрыть нехватку кадров в экологии, продбезопасности и уходе за пожилыми. Но парламент выступает против из-за высоких затрат и риска для экономики: обязательная служба может забрать из рабочей силы десятки тысяч молодых людей.

Поздние опросы показывают, что инициатива, вероятно, провалится, пишет ABC.

Активисты утверждают, что общая служба нужна стране на фоне климатических рисков, кибератак и напряженности в Европе. Они считают, что участие всех молодых граждан повысит устойчивость страны к кризисам.

Правительство возражает: армии и гражданской обороне хватает персонала. Кроме того, обязательная служба для женщин, по мнению властей, может лишь усилить нагрузку, учитывая, что большую часть неоплачиваемой домашней и уходовой работы в стране уже выполняют женщины.

Сегодня служба обязательна только для мужчин: около 35 тысяч швейцарцев ежегодно проходят армейскую подготовку. Расходы на это достигают 1 млрд швейцарских франков. Инициатива фактически удвоит как штат, так и бюджет.

Документ также позволит парламенту обязать к службе иностранцев, постоянно проживающих в Швейцарии.

