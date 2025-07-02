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Мир

Министерство юстиции США обвинило Северную Корею в крупной афере

Видео с камеры наблюдения, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 04:59 Фото: Окружной суд США, округ Массачусетс
30 июня Минюстиции США предъявило обвинения Северной Корее в организации мошеннической схемы по финансированию своей программы создания оружия, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, в ведомстве пояснили, что это происходило за счет зарплат удаленных работников сферы информационных технологий, невольно нанятых американскими компаниями.

Обвинения возникли после того, как сотрудники правоохранительных органов арестовали финансовые счета, веб-сайты и ноутбуки, которые использовались для совершения мошенничества.

В схеме участвовали тысячи рабочих, вооруженных украденными или поддельными удостоверениями личности, которые были отправлены северокорейским правительством на работу в качестве удаленных ИТ-сотрудников в американские компании.

Компании были обмануты, полагая, что нанятые ими рабочие находятся в США, но многие из них на самом деле находились в Северной Корее или Китае, а заработная плата, выплачиваемая пострадавшими компаниями, переводилась на счета, контролируемые сообщниками, связанными с Северной Кореей, говорят прокуроры.

В обвинительном заключении также предъявлены обвинения шести гражданам Китая и двум гражданам Тайваня за их роль в этой схеме.

"Эти схемы нацелены на хищение средств у американских компаний и призваны обойти санкции и финансировать незаконные программы северокорейского режима, включая его программы по созданию оружия", – говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джона Айзенберга, главы отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Заговор включал регистрацию финансовых счетов для получения доходов и создание подставных компаний и поддельных веб-сайтов, чтобы создать видимость того, что удаленные работники связаны с законным бизнесом.

Министерство юстиции не назвало компании, которые подверглись обману, но заявило, что некоторые из мошенников смогли получить доступ к информации, связанной с секретными военными технологиями, и украсть ее.

Ранее американцы арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже.

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Аксинья Титова
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