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Мир

Миллиарды мух готовы сбросить США на Мексику и Техас

насекомые, природа, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 09:14 Фото: pixabay
Власти США готовятся выпустить с самолетов миллиарды стерильных мух над Мексикой и южным Техасом, чтобы остановить распространение опасного паразита – личинок винтокрыла, питающихся живыми тканями, сообщает Zakon.kz.

Проект призван защитить животноводство, дикую природу и даже домашних питомцев от смертельной угрозы. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

В Министерстве сельского хозяйства США пояснили, что стерильные взрослые самцы мух будут спариваться с дикими самками, не давая потомства и постепенно уничтожая популяцию паразита. По словам ученых, это экологичнее и эффективнее, чем применение ядов.

"Стерилизация мух и их массовый выпуск из самолетов уже помогли полностью уничтожить этого вредителя в США и странах к северу от Панамы десятки лет назад. Однако в конце 2023 года винтовочная муха вновь появилась на юге Мексики", – говорится в материале.

Завод по разведению мух в южной Мексике запустят к июлю 2026 года.

Опасность личинок связана с тем, что в отличие от большинства мух, которые питаются разлагающимися тканями, винтокрыл откладывает яйца в открытые раны или слизистые оболочки живых теплокровных животных, включая людей. Вылупившиеся личинки буквально поедают плоть изнутри.

Ранее в Швеции заявили о планах приравнять мух к животным, чтобы запретить владельцам ящеров и лягушек кормить ими своих питомцев, поскольку насекомые тоже испытывают страдания.

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Андрей Дюсупов
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