Как острый мед стал гастрономическим трендом 2025

Кулинарный мир не перестает удивлять. На этот раз его завоевал острый мед. Американская ресторанная ассоциация уже внесла эту пикантную сладость в список новейших трендов, сообщает Zakon.kz.

Так, директор агентства The Food People Чарльз Бэнкс, анализирующий кулинарные тенденции, обратил внимание на желание гурманов по-новому обходиться с привычными продуктами.

Согласно его проведенным исследованиям, тренд зародился во время пандемии. Именно тогда, когда рестораны были закрыты и новые гастрономические впечатления можно было получить только дома.

Вот и получилось, что одно из парадоксальных сочетаний, завоевавших популярность в период локдауна, – мед с перцем чили.

Уже весной 2025 года острый мед стал самой продаваемой добавкой на платформе Amazon.

Например, Павел Косов, основатель бара в Москве и пиццерии в Тбилиси, коллекционирует соусы. Купив однажды американскую приправу, он решил создать собственную версию, заменив чили на более жгучий перец Carolina reaper, который сам вырастил. Теперь его соус подают к пицце в Тбилиси, а в московском баре его сервируют с… картофелем фри и мороженым.

Косов в разговоре с изданием "Сноб" уточняет, что этот соус работает как мощный усилитель вкуса, который позволяет по-новому взглянуть на привычные продукты и "запускает маленький салют во рту".

Как сделать острый мед дома

Приготовить соус можно двумя методами. Первый вариант – настаивать мед на чили. Но это требует времени: пройдет немало дней, пока мед пропитается остротой. Проще смешать мед с готовым острым соусом, например, со шрирача.

Стоит отметить, что сорт меда для соуса не принципиален.

Польза и вред острого меда

Острый мед сочетает в себе все полезные свойства меда и перца чили. Мед известен своими антиоксидантными свойствами. В то же время перец чили ускоряет обмен веществ и оказывает противовоспалительное действие.

Этот продукт можно использовать не только в кулинарии, но и добавлять его в чай во время простуды или использовать как средство, смягчающее боль в горле.

Но важно помнить, что мед – высокоаллергенный продукт, и чили тоже подходит далеко не всем:

"Но если вы спокойно употребляете эти продукты по-отдельности, то и вместе они не навредят".

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