Динара Сатжан и ее коллеги "взорвали" Казнет новым трендом

Фото: Instagram/dinarasatzhan

Казахстанские телеведущие Айгуль Мукей, Динара Сатжан, Ирина Тен, а также певица и бизнесвумен Молдир Муканова повторили в соцсетях популярный танцевальный тренд, сообщает Zakon.kz.

Девушки стали в ряд и ритмично прошли под популярную мелодию. Поклонники заметили яркие наряды девушек – классические костюмы ярких цветов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dinara Zhanykul (@dinarasatzhan) Динара надела летнее зеленое платье, подчеркнувшее ее талию. Ранее жена Кайрата Нуртаса сообщила радостную новость.

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