Динара Сатжан и ее коллеги "взорвали" Казнет новым трендом
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанские телеведущие Айгуль Мукей, Динара Сатжан, Ирина Тен, а также певица и бизнесвумен Молдир Муканова повторили в соцсетях популярный танцевальный тренд, сообщает Zakon.kz.
Девушки стали в ряд и ритмично прошли под популярную мелодию. Поклонники заметили яркие наряды девушек – классические костюмы ярких цветов.
Динара надела летнее зеленое платье, подчеркнувшее ее талию.
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