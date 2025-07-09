Появилась новая Барби – с диабетом первого типа

Детские игрушки Барби выпускают с 1959 года. На протяжении нескольких десятилетий кукла оставалась одной из самых продаваемых игрушек в мире. Несмотря на то, что Барби "освоила" различные профессии, "полетела в космос", продажи и интерес к ней падают, сообщает Zakon.kz.

И вот 9 июля 2025 года компания Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом первого типа. Теперь у игрушки есть инсулиновая помпа и глюкометр.

Также отмечено, что кукла стала частью линейки, которую производитель начал развивать с 2019 года – именно тогда появились первые Барби с ограниченными физическими возможностями.

В компании особо подчеркнули, что важным элементом линейки стало стремление выйти за рамки традиционного образа куклы и приблизить ее к реальному опыту детей.

Судя по комментариям, такая идея пришлась потенциальным покупателям по душе. Есть также просьбы о подобном Кене.

Интересные факты

Во многих мусульманских странах куклы Барби запрещены к продаже. При этом там существуют аналоги Барби, такие как Фулла, Разанна и Джамиля, сходные с оригинальной куклой по многим характеристикам, но при этом пропагандирующие мусульманские ценности. Все они обладают более скромными формами, а в комплект их одежды обязательно входит хиджаб или чадра. У Фуллы и Разанны, в отличие от Барби, нет романтического партнера, тогда как Джамиля была "помолвлена" с Джамилем и впоследствии "вышла за него замуж".

Одна из первых кукол Барби, производства 1959 года, была продана за более чем 10 000 долларов.

Производитель запускает новую линейку кукол из переработанного пластикового мусора, чтобы снизить количество отходов в мире.

20 июля 2023 года кинокомпания Warner Bros. выпустила срежиссированный Гретой Гервиг фильм "Барби" в жанре романтической комедии, главной героиней которого стала данная кукла. Главную роль в картине исполнила Марго Робби, а компанию ей составил Райан Гослинг в роли Кена.

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Стоит отметить, что картина "Барби" стала самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. Она обошла даже "Гарри Поттера" и заработала 1,34 млрд долларов.