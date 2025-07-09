Появилась новая Барби – с диабетом первого типа
И вот 9 июля 2025 года компания Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом первого типа. Теперь у игрушки есть инсулиновая помпа и глюкометр.
Также отмечено, что кукла стала частью линейки, которую производитель начал развивать с 2019 года – именно тогда появились первые Барби с ограниченными физическими возможностями.
В компании особо подчеркнули, что важным элементом линейки стало стремление выйти за рамки традиционного образа куклы и приблизить ее к реальному опыту детей.
Судя по комментариям, такая идея пришлась потенциальным покупателям по душе. Есть также просьбы о подобном Кене.
Интересные факты
- Во многих мусульманских странах куклы Барби запрещены к продаже. При этом там существуют аналоги Барби, такие как Фулла, Разанна и Джамиля, сходные с оригинальной куклой по многим характеристикам, но при этом пропагандирующие мусульманские ценности. Все они обладают более скромными формами, а в комплект их одежды обязательно входит хиджаб или чадра. У Фуллы и Разанны, в отличие от Барби, нет романтического партнера, тогда как Джамиля была "помолвлена" с Джамилем и впоследствии "вышла за него замуж".
- Одна из первых кукол Барби, производства 1959 года, была продана за более чем 10 000 долларов.
- Производитель запускает новую линейку кукол из переработанного пластикового мусора, чтобы снизить количество отходов в мире.
- 20 июля 2023 года кинокомпания Warner Bros. выпустила срежиссированный Гретой Гервиг фильм "Барби" в жанре романтической комедии, главной героиней которого стала данная кукла. Главную роль в картине исполнила Марго Робби, а компанию ей составил Райан Гослинг в роли Кена.
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Стоит отметить, что картина "Барби" стала самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. Она обошла даже "Гарри Поттера" и заработала 1,34 млрд долларов.