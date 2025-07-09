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Мир

Появилась новая Барби – с диабетом первого типа

диабет, Барби, игрушки, новое, кукла, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 15:06 Фото: pxhere
Детские игрушки Барби выпускают с 1959 года. На протяжении нескольких десятилетий кукла оставалась одной из самых продаваемых игрушек в мире. Несмотря на то, что Барби "освоила" различные профессии, "полетела в космос", продажи и интерес к ней падают, сообщает Zakon.kz.

И вот 9 июля 2025 года компания Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом первого типа. Теперь у игрушки есть инсулиновая помпа и глюкометр.

Также отмечено, что кукла стала частью линейки, которую производитель начал развивать с 2019 года – именно тогда появились первые Барби с ограниченными физическими возможностями.

В компании особо подчеркнули, что важным элементом линейки стало стремление выйти за рамки традиционного образа куклы и приблизить ее к реальному опыту детей.

Судя по комментариям, такая идея пришлась потенциальным покупателям по душе. Есть также просьбы о подобном Кене.

Интересные факты

  • Во многих мусульманских странах куклы Барби запрещены к продаже. При этом там существуют аналоги Барби, такие как Фулла, Разанна и Джамиля, сходные с оригинальной куклой по многим характеристикам, но при этом пропагандирующие мусульманские ценности. Все они обладают более скромными формами, а в комплект их одежды обязательно входит хиджаб или чадра. У Фуллы и Разанны, в отличие от Барби, нет романтического партнера, тогда как Джамиля была "помолвлена" с Джамилем и впоследствии "вышла за него замуж".
  • Одна из первых кукол Барби, производства 1959 года, была продана за более чем 10 000 долларов.
  • Производитель запускает новую линейку кукол из переработанного пластикового мусора, чтобы снизить количество отходов в мире.
  • 20 июля 2023 года кинокомпания Warner Bros. выпустила срежиссированный Гретой Гервиг фильм "Барби" в жанре романтической комедии, главной героиней которого стала данная кукла. Главную роль в картине исполнила Марго Робби, а компанию ей составил Райан Гослинг в роли Кена.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 15:06
Кукла Барби стала новой жертвой тарифной войны Трампа

Стоит отметить, что картина "Барби" стала самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. Она обошла даже "Гарри Поттера" и заработала 1,34 млрд долларов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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